Pendik’te 20 metrelik yatta yangın paniği

Pendik marinada tadilat için karaya çekilen 20 metre uzunluğundaki bir yatta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı yat havadan görüntülendi.
Yangına tanık olan Hulusi Ketenci, "Bakımdaki karaya çekilen bakımdaki bir teknemizin, yirmi metrelik bir teknenin elektrik tesisatından çıktığı söyleniyor. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Pendik’ten ve Kartal’dan gelen itfaiye ekiplerimizin desteği ve yardımıyla da söndürüldü ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.Yangının çıktığı yat drone ile havadan görüntülendi.