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Pendik’te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Pendik’te 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Pendik’te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Pendik’te 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

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Olay, Esenler Mahallesi Çınar Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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