Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren baba aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu

- Sosyal medyada fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazan baba kızını öldürdü

- Pendik’te kızını öldürülen babanın sosyal medyada paylaştığı dikkat çeken detay

İSTANBUL(İHA) Pendik’te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdü.

Kızını öldürmenden önce sosyal medyada kızı ile fotoğrafını paylaşmış

Olay Pendik Kavakpınar Hızır sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Habip Öztürk, cinnet geçirince 7 yaşındaki kız çocuğunu rehin alarak boğazından kesti. Ardından intihara teşebbüs etti. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından baba Habip Öztürk ve 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği baba Habip Öztürk’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(MB-