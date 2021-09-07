Pendik’te aşırı süratli sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Pendik’te aşırı hız yapan otomobil sürücüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından hızını alamayarak park halindeki 3 otomobille bir motosiklete çarptı. Otomobilin ilk çarptığı araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Pendik’te Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, önce yanından geçmekte olan bir otomobile, daha sonra park halindeki bir motosiklet ile 3 otomobile birden çarptı. Kazada, süratli otomobilin ilk çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde park halinde bulunan 3 otomobil ile motosiklet ise neredeyse kullanılamaz hale geldi. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin oldukça hızlı şekilde önce seyir halindeki araca çarptığı ardından kontrolden çıktığı görülüyor.