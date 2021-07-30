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Pendik’te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

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Pendik’te 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın yan tarafta bulunan binanın çatı katına da sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
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Pendik’te 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın yan tarafta bulunan binanın çatı katına da sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te saat 13.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında iddiaya göre çatı tadilatı için kullanılan malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binanın yanında bulunan başka bir binanın çatı katına da sirayet etti. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, iki binada maddi hasar oluştu. Olay yerinde tansiyonu düşen bir kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öte yandan kaldırımda duran engelli bir vatandaş da çevredekiler tarafından olayın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde yangına şahit olan Muhammet Akyüz, "Mebran yakıyorlardı çatının üstünde. Çatıyı yeniliyorlardı herhalde. Tahtaların üstünde yanlışlıkla şalamanın ucu ile tüp kaydı. Tahtalar yandı ondan sonra şalama borusu eridi, bütün çatıyı yaktı." dedi.
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