Pendik’te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu

Pendik’te motosiklet sürücüsü, bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetindeki çuvala koyup yolculuk etti. Çocukların motosiklette tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Pendik’te çocuğun motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuğu
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Pendik’te motosiklet sürücüsü, bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetindeki çuvala koyup yolculuk etti. Çocukların motosiklette tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde trafikte tehlikeli şekilde seyir eden motosiklet görenlerin yüreğini ağza getirdi. Motosiklet sürücüsü bir çocuğu arkasına bir çocuğu da motosikletin sepetinde bulunan çuvala koyup yolculuk etti. Ne çocuklarda ne de motosiklet sürücüsünde kask bulunmadığı gözlerden kaçmadı. Olası bir kazaya davetiye çıkarılan motosiklet sürücüsü trafikteki diğer araç sürücülerinin canını da hiçe saydı. Motosikletteki çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

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