Pendik’te drift yapan magandalar ile vatandaşlar arasında kavga

Pendik’te drift yapan 2 otomobil sürücüsüyle vatandaşlar arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Otomobil sürücülerinin başka bir araca çarparak kazaya neden olduklarının görüldüğü görüntülerde, araç sürücülerinin vatandaşları ezmeye çalıştıkları yer alıyor.
Yeni görüntüler ortaya çıktıAkıllara durgunluk veren olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, drift yapan 2 aracın hızla seyir ettiği, ardından geri döndükleri, kalabalık bir grubun kendilerini kovaladığı, araç sürücünü otomobilden indirerek darp etmeye başladıkları, bu sırada diğer magandalardan birinin otomobili vatandaşların üzerine sürdüğü görülüyor. Daha sonra ters yönden geri dönen otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarparak kazaya neden olduğu, bu kez çevredeki vatandaşların kazaya neden olan otomobil sürücünü darp ettiği, ortalığın savaş alanına döndüğü yer alıyor.