Pendik’te evde yangın çıktı, anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı

Pendik’te 4 katlı binada bulunan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan anne, baba, babaanne ve 2 çocuk kendilerini dışarı attı. Evde bulunan vantilatör nedeniyle yangının çıktığı değerlendirilirken kimi mahalleli de yangına, çakmakla oyun oynayan çocuğun sebep olduğunu iddia etti.
Kağıtla oyun oynayan çocuk yangın çıkardı iddiası
Yangına tanık olan ve yangının, evde bulunan çocuğun çakmakla oynaması nedeniyle çıktığını iddia eden Turgay Kurt, “Ben yan binadaydım dumanları gördüm. Aşağıya indim. Burada çocuk vardı. Çocuğun söylediği ‘ben çakmakla odada kağıtları tutuşturdum.’ Anne mutfakta kahvaltı hazırlıyormuş. Babaanne de diğer odadaymış” dedi.