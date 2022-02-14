Pendik’te geri dönüşüm deposunda yangın

Pendik’te bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner içerisinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Saat 16.00 sıralarında, Ramazanoğlu Mahallesi Gürsu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden depo çalışanları itfaiyeye haber verdi.

Yangın başladığı sırada konteynır içerisinde bulunan bir işçi yangını fark ettikten sonra çevredeki diğer fabrikaların çalışanlarının yardımıyla çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını geri dönüşüm malzemelerine sirayet etmeden kısa sürede söndürdü. Yangında etkilenen işçiye ambulans ekipleri olay yerinde müdahale ederken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında olay yerinde olan Bahadır Aygül, "Karşı fabrikada yangın çıktı. Orada bir çalışan vardı bizim bağırmamızla hemen çıktı. Yangın hortumunu çıkarıp hemen ilk müdahaleyi ettik. İtfaiyeyi aradık gelip müdahale ettiler. Elektrik kontağından çıktığını söyledi çalışan kişi. Dumandan etkilenen işçiye biz bağırdık kendi koşarak çıktı" dedi.