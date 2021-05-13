Pendik’te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Pendik’te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Diğer iki şüpheli şahıs için ise çalışmalar sürüyor.
Plakayı söküp kaçtılarKaza esnasında olay yerinde bulunan Fatma Sur isimli vatandaş, “Durakta anne, baba ve 2 çocuğu bekliyordu. Caddeden hızla gelen araç çocukları ve ailesinin olduğu durağa girerek, ezdi. Ailenin her biri çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Araç sürücüsü ve yanındakiler plakayı da alarak kaçtı” diye konuştu.