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Pendik’te içinde 2 çocuk bulunan Off-Road aracı devrildi

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Pendik’te çamurlu arazide ilerleyen Off-Road aracı bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Çocukların araçtan çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te içinde 2 çocuk bulunan Off-Road aracı devrildi
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Pendik’te çamurlu arazide ilerleyen Off-Road aracı bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Çocukların araçtan çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, Pendik Kurnaköy’de dün meydana geldi. İddiaya göre, çamurlu yolda ilerleyen Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ile kasadaki 1 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardımı ile araçtan önce çocuklar çıkarıldı. Aracın hızlı olmaması sebebiyle kaza hafif atlatılırken, kaza anı arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, aracın devrilmesi ve araçtaki çocukların vatandaşların yardımıyla çıkarılması yer alıyor.

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