Pendik’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Pendik’te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Pendik Adnan Kahveci Köprüsü’nde gece 01:00 sıralarında 34 BB 5608 plakalı araç ile 34 RE 0487 plakalı Volkawagen marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 BB 5608 plakalı araç sürücüsü Öznur B. ağır yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. İki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araca sıkışan sürücüyü kurtarırken, ambulans ekipleri de yaralıya ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri de trafiği kontrol altına alarak asayişi sağladı. Yaralı ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.