Pendik’te kamyonet hırsızlığı teşebbüsü kamerada

İstanbul’un Pendik ilçesinde kamyonet hırsızlığı yatığı gerekçesi ile aranan zanlı dün yakalandı. Şüphelinin bir kamyoneti çalma girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak’ta Kurtköy’de bir kamyonetin çalındığını, Velibaba Mahallesinde ise bir kamyonetin çalınmaya teşebbüs edildiği ihbarını aldı. Kamyonet hırsızlığı ile ilgili alınan ihbarı değerlendiren polis, söz konusu mahallerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Polis, çalınan araçlardan Kurtköy Mahallesinden çalınan kamyonetin aynı gün Kartal ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğunu duyurdu.
Yakalanan şüpheli, dün adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan zanlının bir kamyoneti çalma girişimi, aracın alarmının çalması ile son anda vazgeçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor.