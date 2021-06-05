Pendik’te korkutan fabrika yangını

Pendik Kurtköy Aktürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Pendik Kurtköy’de Aktürk Sanayi Sitesinde bulunan kolonya imalathane ve paketleme işlemi yapılan fabrikanın 3. katında çıktı. Alevler, kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangının kısa sürede büyümesi çevre ilçelerden de gelen takviye itfaiye ekiplerinin çalışması ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

Görgü tanığı Cengiz Gider, “Ben alt katta çalışıyorum. Birden yangın çıktı. Bir anda parlama oldu. Yukarıda kolonyalar varmış galiba bir anda diğer dükkanlara geçti. Dükkanlar kapalı olduğu için bildiğim kadarı ile yaralı yok. İtfaiyeye hemen haber verdik. Yerleri yakın zaten hemen geldiler. Müdahale ettiler” dedi