Pendik’te korkutan iş yeri yangını

Pendik’te reklam panosu yapıla bir iş yerinde yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinden yoğun duman yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangına tanık olan bir vatandaş , “Yangın çıkı. İtfaiyeye haber verdim. İtfaiye gelinceye kadar iki patlama oldu. Onları kameraya çektim. Reklam panosu yapıyorlar burada” dedi.Öte yandan iş yerinde çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yangının odluğu iş yerinden çevreye duman yayılıyor.