Pendik’te korkutan kaza: Önce sürüklendi sonra şarampole yuvarlandı

Pendik’te yağmur sonrası kayganlaşan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla 50 metre sürüklendikten sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan kazayı gören diğer sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise aracıyla şarampole yuvarlanan sürücü Ertuğrul Yılmaz’a müdahale etti. Sürücü Yılmaz kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.Kazaya ilişkin konuşan sürücünün arkadaşı Volkan Akdeniz, “Arkadaşımın kaza yaptığı haberini duyunca geldik. Yağmur sonrası kayganlaşınca zemin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, araç kaymış. Neyse ki ağır bir yaralı durumu yok” diye konuştu.