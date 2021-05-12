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Pendik’te metro inşaatında şiddetli patlama

Pendik’te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, çevredeki bazı vatandaşların da yaralandığı öğrenildi.

Pendik’te metro inşaatında şiddetli patlama
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Pendik’te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, çevredeki bazı vatandaşların da yaralandığı öğrenildi.

Pendik Kaynarca’da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi. Patlamanın, şantiyede inşaat çalışmaları sırsında kullanılan dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla meydana geldiği iddia edildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu. Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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