Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.
Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.
Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.