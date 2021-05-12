Pendik’te patlama yaşanan metro inşaatı havadan görüntülendi

Pendik’te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu. Patlamanın olduğu metro inşaatı havadan görüntülendi.

Pendik Kaynarca’da bulunan İBB’ye bağlı metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça oldu. Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı iddia edildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi.

Patlama hakkında konuşan Ahmet E. “Biz de komşularımızın sayesinde haber alıp geldik. Dükkanımızın camı patlamış. Yukarıda bulunan binanın canları kullanılmaz hale gelmiş. Burada metro çalışması var ondan dolayı dinamit patlatıyorlar. Normalde uyarılar yapılırdı patlama olacağı zaman. Şu an için maalesef durum ortada zarardayız” dedi.

Patlamaya tanık olan başka bir vatandaş, “Biz patlama sesini Kaynarca’dan duyduk. Yaralıların olduğunu söylediler çıkıp geldik. Yaklaşık 1 kilometre öteden patlamalar sonucu masalar sallandı. Burada çalışma olduğunu biliyorduk. Kontrollü patlatma olduğu zaman camilerden anons yapılıyordu. Bu kez etkisi büyük oldu” diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı metro inşaatı ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.