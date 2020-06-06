Pendik’te pazarda bıçaklı kavga: 4 yaralı

Pendik’te semt pazarında esnaflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 4 pazarcı yaralandı.
Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, “Noktadaydım. Tam sese kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı” dedi.
Öte yandan, pazar esnafı çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.