Pendik’te, saldırganın trafikte tartıştığı kişiyi vurduğu anlar kamerada

Pendik’te iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında taraflardan biri silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi başından vurdu. Silahlı saldırganın, otomobilinden kucağında bebekle inen kadının kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada ve silahlı saldırı anında sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik’te yaşandı. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Umut Özaki ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekiler ve saldırganın otomobilinden kucağında bebekle çıkan kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıs, silahını otomobilinden alarak Özaki’yi başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurduğu esnada bebekli kadının rahat tavırlar sergilemesi ve olayın hemen ardından rahatça arabaya binmesi dikkat çekti. Başından vurulan ve hastaneye kaldırılan Özaki’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırganın trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişiyi başında vurduğu, kucağında bebeği olan kadının da o esnada rahat tavırlar sergilemesi güvenlik kamerasına yansıdı.