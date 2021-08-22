Pendik’te sokağa inen yaralı şahin tedavi edildi

Pendik’te uçamayarak bir mahallenin sokağına inen şahin, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahinin veterinerde tedavisi yapıldı. Tedavisinin ardından Pendik Belediyesi ekipleri şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kartal Şefliğine teslim etti.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, uçtuğu sırada yaralanan bir şahin daha fazla uçamayarak Fevzi Çakmak Mahallesi Özlem Sokağa indi. Sokağa inen şahini fark eden vatandaşlar ilk şaşkınlıklarını atlattıktan sonra durumu Pendik Belediyesine bildirdi. Şahinin indiği sokağa gelen Pendik Belediyesi ekipleri, yaralı şahini kutu içerisine koyarak muhafaza altına aldı. Ekipler muhafaza altına alıp besledikleri şahinin veterinerde tedavisinin yapılmasını sağladı. Tedavisi sonlanan şahin, Pendik Belediyesi ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kartal Şefliğine teslim edildi.