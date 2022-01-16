Pendik’te talihsiz vatandaşın hem aracı yandı, hem köpeği kaçtı

Pendik sahilinde sürücüsünün kontak anahtarını çevirmesiyle alev alan otomobil, yanarak küle döndü. Araç içerisinde mahsur kalmaktan kurtarılan 2 cins köpekten 1’i kafes kapısının açılmasıyla kayıplara karıştı. Sahibi ise bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Alev topuna dönen aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pendik sahilde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sahile park eden vatandaş yanında getirdiği iki köpeği ile birlikte yürüyüş yaptı. Kısa süre sonra aracının başına gelen otomobil sahibi köpeklerini araç içerisinde bulunan kafeslerine koydu ve direksiyon başına geçti. Kontağı çevirmesiyle birlikte araç bir anda alev almaya başladı. Aracın bagaj kısmında bulunan köpeklerden birini kurtaran vatandaş diğer köpeğini de kurtarmak istediği esnada yere düşen kafesten kaçan köpek kayıplara karıştı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi ise kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Öte yandan, park halindeki aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“5 bin lira ödül vereceğiz”

Hem otomobili yanan hem de köpeği kaybolan vatandaşın arkadaşı Figen Şansal, “Arkadaşım köpekleriyle birlikte sahile geliyor. Onları gezdirdikten sonra aracının başına gelerek onları tekrar kafesine koyuyor. Araç kontağında yangın çıkıyor. Alevler çıkmaya başlayınca köpeklerden birini kurtarıyor. Diğer köpek ise biraz ağır olması nedeniyle arkadaşım kafesi alıp dışarı itiyor. Kafesin kapağı açılınca hayvanda can havliyle uzaklaşıyor. O günden bu yana köpeğimizi arıyoruz. Bulan kişiye de 5 bin lira ödül vereceğiz” diye konuştu.