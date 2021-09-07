Pendik’te tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada

Pendik’te trafikte çıkan yol yerme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Kaynarca Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre ‘yolda önüne geçme’ sebebiyle iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

Küfürlerin ve hakaretlerin edildiği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arkadaşlarını da olay yerine çağıran sürücü, sokak ortasında tartıştığı diğer sürücü ile yumruk yumruğa ve tekmelerle kavga etti. Kavga polisin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Kavgada darp sonucu yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olaya şahit olan Hasan Kasarcı, “Buradan sesler geldi, genç kardeşimiz ‘dur’ diye diğer araca seslendi. O araç herhalde üzerine kırdı. O çocuk da korktu tabii. Artık ne konuştularsa, aralarında galiba küfürleşme geçti. Bağırmalar çağırmalar oldu. Genç kardeşimize tokat attı büyük ihtimalle. Birbirine girdiler, ayırdılar. Diğer arkadaşları geldi burası karıştı. Bir iki arkadaş yumruk darbe yediler yerlere düştüler. Yumruk yaraları olan var ambulans geldi” dedi.

Sürücülerin ve beraberindeki kişilerin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.