Pendik’te virajı alamayan araç refüje çıkıp takla attı: 1 yaralı

Pendik’te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çıktı. Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pendik’te Eski Ankara Asfaltı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat G. idaresindeki 34 ACL 321 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı döndüğü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun ortasındaki kavşağın refüjüne çarpan araç takla attı. Yolda yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.