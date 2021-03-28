Pendik’te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: “Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür”

Pendik’te bir işyerine ait bacadan çıkan dumanlar telaşa neden oldu. Kısıtlama olmasına rağmen korona virüsü unutan vatandaşlar adeta sokağa döküldü. Çevredeki bir vatandaş ise kalabalığı göstererek, “Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür” diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan, kısıtlamasına olmasına rağmen itfaiye ekiplerini gören çevredeki vatandaşlar adeta sokaklara döküldü. Çevredeki bir vatandaş ise kalabalığı göstererek duruma isyan etti.
“Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür”Olaya ilişkin konuşan işyeri sahibi Hızır Mimaroğlu, "Biz burada paket servisi için dükkanımızı açtık. Mangalların kızışması ile bacadaki yağlar bir araya gelince dumanlar yükseldi. Burada büyük bir yangın yok. Burada vatandaşlar toplandı. Sokağa çıkma yasağı var. Korona virüs var. Asıl yasak olan bu. Bu kalabalığa müdahale edilmesi lazım. Herkes iç içe geçmiş durumda. Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür” diye konuştu.