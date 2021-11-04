Pendik’te yolda kalan motosikleti naylonla bağlayıp çektiler

Pendik’te kağıt toplayıcısının arıza yapan motosikleti yolda kalınca çareyi, naylon ile motosikleti çekmekte buldular. Motosiklet ile bir otomobili naylon ile bağlayıp yolda çektiler. Naylon ile motosiklet çekme anları kameraya yansıdı.

Pendik’te yolda kalan motosikleti naylonla bağlayıp çektiler
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Pendik’te kağıt toplayıcısının arıza yapan motosikleti yolda kalınca çareyi, naylon ile motosikleti çekmekte buldular. Motosiklet ile bir otomobili naylon ile bağlayıp yolda çektiler. Naylon ile motosiklet çekme anları kameraya yansıdı.

Pendik Dolayoba Mahallesinde yolda ilerlediği sırada motosikleti arıza yapan kağıt toplayıcısı yolda kaldı. Motosikleti arıza yapan kişinin yardımına koşanların bulduğu çare ise görenleri şaşırttı. Motosiklet ile bir otomobil naylon ile birbirlerine bağlandı. Otomobil sürücüsü, arkadan naylon ile bağladığı motosikleti yolda çekerek ilerletti. Bir kişi de otomobilin kapısı açık bagajında oturarak yolculuk etti.

Naylon ile motosiklet çekme anları vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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