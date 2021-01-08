Pilav tezgâhına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcı, tezgahına el koyan İBB zabıta ekiplerine tüp fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
“Seyyar satıcıdan tüplü savunma”Zabıta ekipleri seyyar arabayı kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada tartışma tekrardan alevlendi. Yaşananları kendine yediremeyen seyyar satıcı, pilav tezgahından geriye kalan tüpü, olay yerinden ayrılan zabıta ekiplerinin arabasına fırlattı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.