Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı

Başakşehir’de bir basket sahasında oyun oynayan iki çocuktan biri, pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırttı. Köşeye sıkışan çocuk, korkudan potaya çıkarken, dehşet anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir 4. Etapta bulunan bir sitenin basket sahasında meydana geldi. Sahada oyun oyan iki çocuktan biri pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırtmaya başladı. Korkan çocuk köpekten kaçmaya çalıştı. Köşeye sıkışan çocuk, en son çareyi basket potasına çıkmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.