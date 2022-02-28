banner4556

Piyasa değeri 1 milyon TL’nin üzerindeydi Sakarya’da ele geçirildi

banner4664

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Piyasa değeri 1 milyon TL’nin üzerindeydi Sakarya’da ele geçirildi
banner4583

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, takibi yapılan araç durduruldu. Araç içerisinde zulalanmış şekilde 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddesinin ise piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

banner4336

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.U., B.D. ve F.K. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Horoz dövüştürenlere 13 bin TL para cezası
Horoz dövüştürenlere 13 bin TL para cezası
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666