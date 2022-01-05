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PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

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Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
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Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

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Edirne’nin Meriç ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K. yapılan operasyonla yakalandı. Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda sınırdan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K’yi yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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