PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz beraat etti

PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz yargılandığı davada beraat etti.

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle, yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cihan Yavuz ile avukatı hazır bulundu. Mütalaa celse arasında dava dosyasına sunuldu. Celse arasında dava dosyasına sunulan mütalaada, sanığın siyasi olarak kabul edilebilecek bir takım faaliyetlerini örgüt hiyerarşisi içerisinde yer alıp örgütsel talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiği hususunda sanık lehinde şüphe bulunduğu kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunu işlediğine dair şüpheden uzak somut ve kesin deliller elde edilemediği kanaatine varıldığı belirtildi. Sanık Yavuz’un güvenlik güçleriyle çatışan bir silahlı terör örgütü üyesine ‘şehit düşmüş’ diyerek örgüt üyesinin ve örgütün silahlı yöntemlerini meşru gösterdiği, bu şekilde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu işlediği anlatıldı.

7,5 yıla kadar hapsi talep edildi

Sanığın üzerine atılı suçun hukuki niteliğinin sanık lehine değiştiğinin belirtildiği mütalaada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Dava nedeniyle seçme ve seçilme hakkımı kullanamıyorum"

Duruşmada, mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Yavuz, ‘’Bir kamu görevindeydim. Bu dava nedeniyle seçme ve seçilme hakkımı kullanamıyorum. Bu nedenle beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Sanık Cihan Yavuz’un ’silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle, oy çokluğuyla beraatına karar veren heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Üye hakim, sanık hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunu işlediğine dair yeterli delil olmadığını ancak sanığın eylemlerinin, ’örgüte üye olmamakla birlikte yardım’ suçu kapsamında kaldığını belirterek, beraat karara muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ‘PKK hakkında önemli bir ihbarda bulunacağım’ konulu mail geldiği anlatıldı. İddianamede, mailde ‘PKK hakkında bir ihbarda, daha doğrusu iftirada bulunmak istiyorum, bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum yoksa beni öldürürler’ ifadeleri kullanılarak, 14 şahsın PKK propagandası yaptıkları, yardımlaşma derneği adı altında PKK’ya adam ve para yardımı yaptıklarını ile söz konusu şahıslara Kandil’den gelen talimatları PKK’lı avukatlar aracılığıyla cezaevindekilere aktardıkları belirtilmişti. Yavuz’un ikametgahında arama yapıldığının kaydedildiği iddianamede, aramada yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalarına ilişkin olduğu iddia edilen dokümanlar bulunduğu anlatıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Yavuz’un ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.