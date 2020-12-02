PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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