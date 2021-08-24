PKK’nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün tutuklu mensuplarının örgütten kopmasını engellemek amacıyla oluşturulan cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına finans temini faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar doğrultusunda cezaevleri yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit olunan tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarına sistemli ve koordineli bir şekilde para temin ederek aktardığı tespit edilen şüphelilere yönelik 35 adrese 20 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 29 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 25 şüpheliden 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6’sı tutuklandı.
Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında delil toplama ve incelemesi devam ettiği için adli işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, firari olan 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.