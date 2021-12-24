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PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

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Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek.

PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek.

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Edinilen bilgiye göre, Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca’da saklandığı yerde bulundu. Jandarma tarafından yakalanan ve sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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