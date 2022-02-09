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Plakalarını gizleyen 4 motosikletliye 3 bin TL ceza

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışı mevkiinde gizlenen plakalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Plakalarını gizlediği tespit edilen 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 3 bin TL ceza kesildi.

Plakalarını gizleyen 4 motosikletliye 3 bin TL ceza
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışı mevkiinde gizlenen plakalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Plakalarını gizlediği tespit edilen 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 3 bin TL ceza kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, araç tescil plakasını farklı cisimler kullanarak usulsüz şekilde kapatan veya plaka üzerinde oynama yaparak, EDS HGS gibi kamera sistemlerince okunamaz hale getiren sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışı mevkiinde yapılan denetimde plakalarını usulsüz şekilde kapatan motosiklet sürücüleri polis ekipleri tarafından durduruldu. 4 sürücüye toplamda 3 bin TL ceza kesildi. Polis ekipleri tarafından uyarılan sürücüler plakalarını temizledikten sonra yoluna devam etti.

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