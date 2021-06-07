Polis 15 gün boyunca bütün kamera kayıtlarını izleyip hırsızı yakaladı

Bayrampaşa’da, 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı 15 gün boyunca bütün güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgilere göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘evden hırsızlık’ konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 1 şüpheliyi takibe aldı. 5 ayrı hırsızlık olayının failinin peşine düşen emniyet ekipleri, 15 gün boyunca çevredeki bütün kamera kayıtlarını izledi. İncelemeler sonunda olayların failinin M.K. adlı zanlı olduğunu belirleyen polis, şahsın eşkal ve kıyafet bilgilerini tespit ettikten sonra çevrede arama faaliyetine başladı. Aynı güzergahlarda yapılan 7 günlük takip sonucu M.K. adlı şüpheli, önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında Yıldırım Mahallesinde, olaylarda kullandığı aynı kıyafet ve hırsızlığa konu 1 kol saati ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra karakola götürülerek ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından “evden hırsızlık” suçu kapsamında dün adli makamlara sevk edilen M.K., “adli kontrol hükümleri” uygulanarak serbest bırakıldı.