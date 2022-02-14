Polis aracı kovaladığı şüpheli araca çarparak takla attı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa’da dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri, şüphelinin aracına çarparak takla attı. Kazada iki polis memur yakalanırken, araçta bulunan şüpheli kişi yada kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde polis ekipleri şüpheli gördükleri 34 FZ 0238 plakalı bir araca dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis ekipleri, şüpheli aracın durmayarak devam etmesi üzerine çarparak durdurmak istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, sonra takla attı. Kazada 2 polis memur yaralanırken, şüpheli kişi yada kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli kişi yada kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.