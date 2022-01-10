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Polis arkadaşının evinde pencereden düşen genç kız ağır yaralandı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memurunun evine misafirliğe giden 23 yaşındaki kız 7. kattan düştü. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişinin ifadesi alındı.

Polis arkadaşının evinde pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memurunun evine misafirliğe giden 23 yaşındaki kız 7. kattan düştü. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişinin ifadesi alındı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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