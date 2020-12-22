"Polis" diyerek eve girdiler, 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Pendik’te kendilerini polis olarak tanıtan 5 şahıs, eski bir kuyumcunun evine geldi. ’Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek eve giren zanlılar içeride arama yaparak yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, benzer yöntemlerle başka kişileri de dolandırdığı öğrenilen çetenin 18 üyesini gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Çetenin aynı yöntemle birçok dolandırıcılık olayına karıştığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştiren zanlılar da dahil olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılarda birinin ise mağdur ailenin yanında çalışan M.A. olduğu belirlendi.Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.