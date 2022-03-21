banner4556

Polis gibi hırsızları kovaladı: Kıstırılan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu

banner4664

Tekirdağ’da kendisine ait inşaat alanında demir çalan kamyonetin peşine düşen bir vatandaş, polisten önce hırsızları dar sokaklarda kıstırıp 10 bin lira değerindeki demirleri geri aldı.

Polis gibi hırsızları kovaladı: Kıstırılan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
banner4582
banner4336

Tekirdağ’da kendisine ait inşaat alanında demir çalan kamyonetin peşine düşen bir vatandaş, polisten önce hırsızları dar sokaklarda kıstırıp 10 bin lira değerindeki demirleri geri aldı.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde güpegündüz bir inşaat alanına dadanan hırsızlar, buldukları inşaat demirleri plakasız kamyonete yükleyip kaçmaya başladı. Kendisine ait inşaat alanında demir çalındığını fark eden Halil Aydın, polise haber verip kamyonetin peşine düştü. Takip edildiğini fark eden hırsızlar, mahalle değiştirip Eskicami-Ortacami’de sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Dar sokaklara giren kamyonetteki demirlerin etrafa takılmaya başlamasıyla hırsızlar ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine hırsızlar, kendilerini takip eden inşaat malzemelerinin sahibi Halil Aydın’a yakalanmamak için demirleri bırakıp hızla gözden kayboldular. Yere saçılan inşaat demirlerini toplayan Aydın, burada yaklaşık 10 bin lira değerinde demir olduğunu, hırsızların bu inşaat demirlerini hurdacılara satmak için çaldıklarını ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Multipl Miyelom, hematolojik kanserler içinde...
"Multipl Miyelom, hematolojik kanserler içinde...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666