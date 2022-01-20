Polis, hırsızlara savaş açtı

Tekirdağ il genelinde hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortacami Mahallesi’nde meydana gelen iki farklı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.Y. isimli şahıs yakalanarak, çaldığı laptop ve su saatleri ele geçirildi. Şüpheli A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca bir marketten sigara ve para çalınması sonucu meydana gelen üç farklı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli U.A. ve D.A. da yakalanarak gözaltına alınırken, çaldıkları paralar ve sigaralar ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

8 kişi daha yakalandı

İl genelinde yapılan çalışmalarda da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 13 farklı hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelileri sorgulamaları için emniyete götürüldü. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.