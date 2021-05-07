Polis ile alkollü sürücü arasında yaşanan kovalamaca kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde alkollü bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına da yansırken, hırsızlıktan da suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelilere sokağa çıkması kısıtlamasını ihlal ettikleri için de ceza kesildi.Olay gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ticari araca binip kaçan 2 şüpheliyi takibe aldı. "Dur" ihtarına uymayan ve polisten kaçan şahıslar, Talatpaşa Mahallesi’nde park halindeki araca çarparak durabildi. Kazanın ardından yakalanan sürücü Sercan K. ve Murat Ç.’nin alkollü oldukları tespit edildi. Polis merkezine gönderilen şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarında ise hırsızlık suçlarında da daha önce kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilere sokağa çıkması kısıtlamasını ihlal ettikleri idari para cezası uygulanıldığı öğrenildi.