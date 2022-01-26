Polis, karda kalan tırı trafik konileri ile temizleyerek kurtardı

İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, trafikte pek çok aracın mahsur kalmasına neden olurken, polisler, kapanan yolda sıkışan bir tırın önünü hız kesici işaret olarak bilinen trafik konileri ile temizleyerek kurtardı.

İstanbul’a etkisini gösteren kar yağışı, trafikte çileye dönüşürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karla mücadeleye büyük destek verdi. Kentteki pek çok birim İstanbul’da kar mesaisine devam ederken, Hadımköy bağlantı yolunda karda mahsur kalan ve karda sıkışan bir tırı ‘trafik konileri‘ ile karları temizleyen polisler kurtardı. Konilerle tırı kurtarma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, karla mücadele eden emniyet ekipleri, tırın çevresine yığılmış ve aracın hareket kabiliyetini kısıtlamış karları trafik konisiyle temizlediği anlar yer alıyor.