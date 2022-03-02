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Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı

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Kocaeli’de bir kadın polis memuru, Körfez Adliyesinde emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı.

Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı
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Kocaeli’de bir kadın polis memuru, Körfez Adliyesinde emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’de bulunan Körfez Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın polis memuru, adliye girişinde emanete bırakılan silahın namlusundaki kurşunu boşaltmak istedi. O esnada silahın ateşlenmesiyle S.A. bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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