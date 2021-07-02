Polis memurunu ormanda başından vurarak öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Kartal’da ormanlık alanda polis memuru Osman Yalınkaya’yı silahla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin iddia ettiği gibi maktulün intihar etmesine ilişkin herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi.

Kartal’da 12 Ocak 2021 tarihinde ortağı olan polis memuru Osman Yalınkaya’yı başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan çocukluk arkadaşı Mahmud Sezgin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Yalınkaya ile şüpheli Mahmud Sezgin’in çocukluk arkadaşı oldukları, şüpheli Sezgin’in devlet okulunda öğretmen, maktul Yalınkaya’nın ise polis memuru olduğu anlatıldı. Devlet memuru olan maktul ile şüphelinin eşleri adına anaokulu açtıkları ve ortak olarak iki anaokulu işlettikleri belirtildi. Olay günü Osman Yalınkaya’nın şüphelinin yanına geldiği, birlikte ormanlık alan olan Yakacık Çarşı Mahallesi Dağ Çileği Sokak Ormanyolu üzerinden Kartal’a gittikleri, burada anaokulunun işleri nedeniyle tartıştıkları, Mahmud Sezgin’in Yalınkaya’ya ait olan silahla Yalınkaya’ya ateş ettiği kaydedildi. Şüpheli Sezgin’in saha sonra yola koşarak yoldan geçen minibüsten yardım istediği, minibüstekilerin yardım etmemesi üzerine karşı istikametten gelen polis devriye ekiplerini durdurarak ‘Osman Osman’ diye bağırarak yardım istediği ve ormanın içine doğru koştuğu anlatıldı. Polislerin maktule ilk yardım uyguladığı, hastaneye kaldırılan Osman Yalınkaya’nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Sezgin’in ‘Net olarak hatırlayamamakla beraber silahın Osman’ın sol elinde olduğunu düşünüyorum. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Ben silah ateşlemeden önce ya da sonra Osman ile fiziki temasta bulunmadım” dediği vurgulandı. İddianamede, “Herhangi bir insan sol eli ile sağ parietal kemiğine yakın atış gerçekleştiremeyeceğinden şüphelinin maktulü tabanca ile vurduğunun anlaşıldığı” ifadelerine yer verilerek, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nden alınan raporda da şüphelinin maktulü tabanca ile vurduğunun belirlendiği kaydedildi.

“İntihar etmesine ilişkin delil tespit edilemedi”

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği’nden alınan raporda da, tabanca ve şarjörde parmak izi tespit edilemediği kaydedildi. “Maktul kendisini vurmuş olsaydı tabancada parmak izi çıkması gerekirdi. Kaldı ki maktulün beylik tabancası olduğundan her türlü maktulün parmak izi çıkması gerekirdi” şeklinde değerlendirmede bulunulan iddianamede, şüphelinin maktulü beylik tabancasıyla vurduktan sonra tabancadaki parmak izlerini sildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda maktulün intihar etmesine ilişkin herhangi bir delil tespit edilemediği de kaydedildi.

Osman Yalınkaya’nın eşi Aygül Yalınkaya’nın ifadesinde, 7 yaşında kızları ve 10 aylık oğulları olduğunu, baba Yalınkaya’nın oğlunun doğmasını çok istediğini, eşiyle birlikte kısa ve uzun süreli planları olduğunu ve intihar edecek insanın çocuk istemeyeceğini ve plan yapmayacağını söyledi. Şüpheli Sezgin’in kendisine ulaşarak kan parası adı altında ana okullarını kendisine vermek istediğini fakat teklifi kabul etmediğini beyan etti.

Müebbet hapis istemi

İddianamede, şüpheli Mahmud Sezgin’in “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.