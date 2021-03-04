Polis telefon dolandırıcılarına göz açtırmadı

Kendilerini Polis, Hakim, Savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bir diğer dolandırıcılık ihbarını da değerlendirdi. Gelen ihbarda, İ.A kendilerini cep telefonuyla arayarak polis olduğunu adının yasadışı bir olaya karıştığını ve evdeki paraları istediğini bilirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İ.A ile ortak çalışma yürüterek şüpheli ile anlaşma yapıp dolandırıcının paraları alması için eve gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Kerem Ç. (21) gözaltına alındı. Kerem Ç.’nin ortağı olan ve alacağı paraları Mehmet Z. (53)’ye teslim edeceğini öğrenen polis Mehmet Z.’yi de gözaltına aldı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildiler.