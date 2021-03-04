Polis telefon dolandırıcılarına göz açtırmadı

Kendilerini Polis, Hakim, Savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 3 şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.

İstanbul’da telefon dolandırıcıları bu kez Suriyeli iş adamı Celal H’yi hedef aldı. Celal H.’yi arayarak kendisini hakim olarak tanıtan dolandırıcılar, “adınız yasadışı bir olaya karıştı, evinizde bulunan ziynet eşyalarını bize getiriniz” diyerek kendisine getirmesini istedi. Paniğe kapılan İş adamı Celal H. 240 bin liralık altını bir poşete koyup gelen dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Celal H., polise başvurdu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Özgür A’yı (21) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bir diğer dolandırıcılık ihbarını da değerlendirdi. Gelen ihbarda, İ.A kendilerini cep telefonuyla arayarak polis olduğunu adının yasadışı bir olaya karıştığını ve evdeki paraları istediğini bilirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İ.A ile ortak çalışma yürüterek şüpheli ile anlaşma yapıp dolandırıcının paraları alması için eve gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Kerem Ç. (21) gözaltına alındı. Kerem Ç.’nin ortağı olan ve alacağı paraları Mehmet Z. (53)’ye teslim edeceğini öğrenen polis Mehmet Z.’yi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildiler.