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Polis yaptığı baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirdi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Huzur Uygulaması” kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda kaçak içki, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken aranması bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Polis yaptığı baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirdi
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Huzur Uygulaması” kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda kaçak içki, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken aranması bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla “Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Polis ekiplerince iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşların çevresi ile çeşitli yerler denetlenirken 396 şahıs ve 82 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 26 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek, bir adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait toplam 30 adet fişek ele geçirilirken aranması bulunan bir şüphelide gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan araç denetimlerinde ise alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye bin 823 TL para cezası kesildi.

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