Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

Sultangazi’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Bir polis, şüphelerinin yere döktüğü uyuşturucu maddeyi süpürge ve kürekle toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize Yunus polisleri, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Yunus polisleri bir sokakta aracın önünü keserek şüphelileri yakaladı. Bu sırada araçta bulunan şüpheliler, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere saçtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polis yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplanırken, gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Polisten kaçan şüphelilerine gözaltına alınması ve uyuşturucunun bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplanması cep telefonu kamerasına yansıdı.