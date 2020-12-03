Karataş'ın aranmaya başlandığı sırada Gaziantep'te olduğu, oradan Kahramanmaraş'a geçtiği öğrenildi. Bu arada, olayın meydana geldiği otel önünde polislerin çalışması sürüyor. Ekiplerin aranan şahsın yakalanması için başlattığı geniş çaplı çalışma da devam ediyor. Öte yandan, olayın görgü tanığı esnaf ise silah sesleri sonrası polise bilgi verdiklerini ve olay yerine çok sayıda polisin geldiğini, şüphelinin de kaçtığını söylediler.
Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş'ın Antalya'daki tüyler ürperten cinayete karıştığı ortaya çıktı.
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